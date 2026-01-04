Domenica al Museo ingresso gratuito nei siti culturali dell’Irpinia

Domenica 4 gennaio si rinnova l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici statali. Ogni prima domenica del mese, questa iniziativa offre l’opportunità di visitare gratuitamente i principali luoghi culturali dell’Irpinia, favorendo la scoperta e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della regione.

Domenica 4 gennaio torna Domenica al Museo, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Anche in Irpinia numerosi siti aderiranno all'iniziativa, offrendo a cittadini e visitatori.

Domenica al Museo: guida completa ai musei gratis in Italia il 4 gennaio 2026 - Scopri quali musei visitare gratis con la Domenica al Museo: ingressi gratuiti, prenotazioni e itinerari in tutta Italia. trend-online.com

Domenica al Museo 2026 - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Programmi per domani Domenica 4 gennaio 2026 al #MANN si rinnova l'appuntamento mensile con la #domenicalmuseo! Il Museo si visita gratuitamente, senza prenotazione, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30, la chiusura inizia alle 19).

