Domenica 4 gennaio 2026, Rai Sport trasmetterà in diretta diverse competizioni, tra cui lo slalom femminile di sci alpino a Kranjska Gora, partite di volley e gare di ciclocross. La programmazione offre un'ampia scelta di eventi sportivi, garantendo aggiornamenti puntuali e approfondimenti. Digital-News.it vi presenta il calendario completo delle trasmissioni, per seguire con attenzione tutte le principali attività sportive della giornata.

In vista del weekend, Domenica 4 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 4 Gennaio Live Rai Sport: diretta Sci Alpino Slalom Femminile Kranjska Gora, Volley, Ciclocross

