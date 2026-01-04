Docici mesi di cantieri Dalla scuola Masaccio al lungarno Don Minzoni

Nel 2026, l’amministrazione comunale di San Giovanni proseguirà e avvierà nuovi interventi di riqualificazione urbana. Tra i progetti in corso, si trovano lavori sulla scuola Masaccio e sul lungarno Don Minzoni, che si inseriscono in un piano di interventi programmati per migliorare la qualità della città e dei servizi ai cittadini. Un percorso di rinnovo e sviluppo che si estende su dodici mesi di cantieri e lavori pubblici.

In questo 2026 l'amministrazione comunale di San Giovanni proseguirà una serie di interventi già avviati e ne metterà in cantiere altri. Innanzitutto i lavori sul Lungarno Don Minzoni, che prevedono una riqualificazione della pineta tra il Ponte Ipazia D'Alessandria e il Ponte Pertini, con il proseguimento fino a a via Sette Fratelli Cervi all'altezza dell'attraversamento pedonale che si collega con piazza della Pace. Previsto poi un intervento sulla viabilità, con la diminuzione del numero delle carreggiate per cercare di rallentare la velocità e la creazione di una quarantina di nuovi parcheggi lato abitazioni.

