Docenti neoimmessi in ruolo con anni di supplenza fascia stipendiale è provvisoria Conta la ricostruzione di carriera Pillole di Question Time
Il 30 dicembre 2025, su OrizzonteScuola TV, si è discusso della progressione stipendiale dei docenti neoimmessi in ruolo dopo anni di supplenza. La fascia stipendiale rimane provvisoria e la carriera si basa sulla ricostruzione degli anni di servizio. L’intervento, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, ha approfondito le principali questioni relative a questa fase della carriera docente.
Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), si è parlato di progressione stipendiale per i docenti che, dopo anni di supplenza, sono stati immessi in ruolo. In particolare, l’attenzione si è concentrata su chi ha ottenuto il ruolo a settembre 2025, ma ha alle spalle più anni di servizio a tempo determinato, ad esempio dal 2020. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
