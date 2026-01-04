Docenti neoimmessi in ruolo con anni di supplenza fascia stipendiale è provvisoria Conta la ricostruzione di carriera Pillole di Question Time

Il 30 dicembre 2025, su OrizzonteScuola TV, si è discusso della progressione stipendiale dei docenti neoimmessi in ruolo dopo anni di supplenza. La fascia stipendiale rimane provvisoria e la carriera si basa sulla ricostruzione degli anni di servizio. L’intervento, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Francesco Sciandrone della Uil Scuola Rua, ha approfondito le principali questioni relative a questa fase della carriera docente.

Nel question time del 30 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), si è parlato di progressione stipendiale per i docenti che, dopo anni di supplenza, sono stati immessi in ruolo. In particolare, l’attenzione si è concentrata su chi ha ottenuto il ruolo a settembre 2025, ma ha alle spalle più anni di servizio a tempo determinato, ad esempio dal 2020. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Supplenze docenti: le GPS sono confermate, prima fascia per abilitati e seconda fascia per titolo di studio. Pillole di Question Time

Leggi anche: GPS 2026/28: anche i docenti di ruolo potranno aggiornare la graduatoria per le supplenze. Pillole di Question Time

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione 2025/26. Disponibile il Patto per lo sviluppo professionale [SCARICA il MODELLO]; Anno di prova docenti neoassunti 2025/26: primo incontro nazionale il 30 gennaio; Anno di prova docenti neoassunti 2025/26: date e orari del primo percorso formativo.

Elenchi regionali docenti: La nuova procedura prevista per l’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027 - Il 31 dicembre del 2025, in ossequio quanto disposto dal decreto 45 del 2025 convertito in legge 79 dello stesso anno, doveva essere emanato un decreto da parte del Ministro dell’Istruzione e del Meri ... tecnicadellascuola.it