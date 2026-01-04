dobbiamo dirvi di lui chi era davvero giovanni 16 anni morto nella strage del crans montana

Giovanni Tamburi, 16 anni, era uno studente del liceo scientifico Righi di Bologna. La sua vita, interrotta tragicamente nella strage di Crans-Montana, rappresenta un ricordo di giovinezza e prospettive ancora da vivere. In questa narrazione, si cerca di conoscere meglio chi era davvero Giovanni, oltre la tragica notizia, riflettendo sulla sua personalità e sul suo percorso di vita.

Giovanni Tamburi era un ragazzo di 16 anni, nato e cresciuto a Bologna, studente brillante del liceo scientifico Righi. Un adolescente descritto da chi lo conosceva come maturo, curioso, capace di dare profondità alle parole e ai silenzi. Un ragazzo "con la testa sulle spalle", presente, rispettoso, amato dai compagni e stimato dai docenti. La sua storia si è interrotta troppo presto, diventando una delle più dolorose ferite della strage di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. In questi giorni interminabili, di angoscia e dolore, Bologna aveva trattenuto il respiro, sperando in un miracolo. Ma purtroppo nella serata del 3 ottobre ogni speranza è stata spazzata via: "Giovanni Tamburi è tra le vittime della strage".

