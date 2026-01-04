Djokovic si sfila dal &#8216;suo' sindacato | Manca trasparenza non mi riconosco più nella PTPA

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic ha annunciato l’uscita dalla PTPA, il sindacato tennistico da lui fondato, citando problemi di trasparenza e divergenze di valori. La decisione segna un cambiamento nella sua posizione di rappresentanza nel mondo del tennis, evidenziando come le sue convinzioni siano mutate nel tempo. Di seguito i dettagli sulla sua scelta e le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione.

Novak Djokovic, a sorpresa, ha deciso di abbandonare il sindacato tennistico che aveva deciso di fondare qualche anno fa, la PTPA: "I miei valori non sono più allineati". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fiorello: “Problemi dovuti all’età. Si è parlato di ‘malore’, quando leggo quella parola mi sento male”

Leggi anche: Barbara D’Urso dopo l’infortunio lancia un messaggio: “A chi vuole che io mi ritiri dico solo ‘Salutame a soreta’”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

djokovic sfila amp8216suo sindacatoDjokovic si sfila dal ‘suo’ sindacato: “Manca trasparenza, non mi riconosco più nella PTPA” - Novak Djokovic, a sorpresa, ha deciso di abbandonare il sindacato tennistico che aveva deciso di fondare qualche anno fa, la PTPA: "I miei valori ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.