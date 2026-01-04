Djokovic si sfila dal ‘suo' sindacato | Manca trasparenza non mi riconosco più nella PTPA
Novak Djokovic ha annunciato l’uscita dalla PTPA, il sindacato tennistico da lui fondato, citando problemi di trasparenza e divergenze di valori. La decisione segna un cambiamento nella sua posizione di rappresentanza nel mondo del tennis, evidenziando come le sue convinzioni siano mutate nel tempo. Di seguito i dettagli sulla sua scelta e le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione.
Novak Djokovic, a sorpresa, ha deciso di abbandonare il sindacato tennistico che aveva deciso di fondare qualche anno fa, la PTPA: "I miei valori non sono più allineati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
