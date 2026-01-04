Divertimento e allegria per bambini e famiglie | la Befana accende il Parco Gioeni

Il Parco Gioeni si prepara ad accogliere bambini e famiglie per una giornata di divertimento e convivialità. La presenza della Befana rende speciale questa occasione, offrendo momenti di allegria e spensieratezza in un ambiente pensato per tutti. Un’occasione per condividere momenti piacevoli all’aperto e godere di un evento ricco di semplicità e calore, ideale per trascorrere una mattinata in compagnia.

Questa mattina il Parco Gioeni si anima di risate e allegria: la Befana è arrivata con una giornata speciale dedicata ai bambini e alle famiglie. Tra gonfiabili, zucchero filato e dimostrazioni dei vigili del fuoco con i loro mezzi, i più piccoli possono divertirsi in sicurezza e vivere momenti.

