Dissesto stradale a Bagnoli chiusa parte di via Italico | tre nuclei familiari non possono rientrare in casa

A Bagnoli, via Silio Italico è stata temporaneamente chiusa a causa di una voragine provocata da una perdita idrica. L’incidente ha reso inaccessibili tre nuclei familiari, che non possono rientrare nelle proprie abitazioni fino a quando non saranno completati gli interventi di riparazione e messa in sicurezza. La situazione è monitorata dalle autorità competenti per garantire la sicurezza e ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.

A seguito di una consistente perdita idrica da una condotta, si è verificata una voragine in via Silio Italico a Bagnoli. L’evento ha causato lo sprofondamento del viale d’accesso al civico 33, del marciapiede pubblico e il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35.Per garantire. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Dissesto stradale a Bagnoli, chiusa parte di via Italico: tre nuclei familiari non possono rientrare in casa Leggi anche: Sprofonda strada a Bagnoli, tre nuclei familiari fuori casa Leggi anche: Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico: famiglie sgomberate per rischio crollo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Voragini in via Dorso, tra ritardi amministrativi e interventi promessi la strada è stata chiusa; Voragini in Via Dorso, operai al lavoro per il ripristino del manto stradale. Dissesto stradale a Bagnoli, chiusa parte di via Italico: tre nuclei familiari non possono rientrare in casa - Il cedimento nella zona ovest di Napoli si è verificato a seguito di una consistente perdita idrica da una condotta ... napolitoday.it

Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico, famiglie sgomberate: c’è rischio crollo - Chiusa via Silio Italico a Bagnoli, a causa della rottura dell’acquedotto. fanpage.it

Raggiungere Duronia e Bagnoli: un percorso a ostacoli - E persino i segnali stradali di deviazione sono ormai parte integrante del dissesto Un viaggio a ostacoli nel cuore del Molise, un percorso ... rainews.it

La notizia completa la trovate sul nostro sito: https://www.teleischia.com/forio-citara-dissesto-stradale-asfalto-divelto-buche-profonde/ - facebook.com facebook

: per dissesto stradale in via F. imparato, dalle ore 7.45, proveniente da via Argine non svolta in via F. Imparato ma prosegue per via G. Ferraris e proprio percorso x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.