Discarica Martucci i sindaci di Mola e Conversano scrivono alla Regione | Chiediamo chiusura definitiva del Lotto II
I sindaci di Mola e Conversano hanno scritto alla Regione per richiedere la chiusura definitiva del Lotto II della discarica di Martucci. Nell’istanza, si evidenzia l’importanza di rispettare il Piano Regionale dei Rifiuti vigente, affinché venga ufficialmente sancita la chiusura del lotto di servizio e soccorso situato in contrada Martucci. La richiesta mira a garantire una gestione più sicura e sostenibile dei rifiuti nella zona.
“Si chiede di dar corso a quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti vigente e di acclarare in maniera definitiva la chiusura del Lotto II della discarica di servizio e soccorso di contrada Martucci”. È questa la richiesta contenuta in una lettera inviata dai sindaci di Mola di Bari e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Discarica Martucci, i sindaci di Mola di Bari e Conversano chiedono la chiusura definitiva del Lotto II - Nella lettera, i primi cittadini richiamano quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale il 14 dicembre 2021, sottolineando che l'entrata in esercizio del Lotto II
Chiusura discariche: c'è il Piano regionale dei Rifiuti. Preoccupazioni per la Martucci - Lo chiede l'associazione “Chiudiamo la discarica Martucci”, lo ribadisce il sindaco di conversano Giuseppe Lovascio, che dichiara ... rainews.it
Il centrodestra: "Chiudere definitivamente la discarica Martucci. Servono termovalorizzatori" - Chiudere definitivamente, bonificare e riconvertire la discarica Martucci. rainews.it
