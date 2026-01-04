Discarica Martucci i sindaci di Mola e Conversano scrivono alla Regione | Chiediamo chiusura definitiva del Lotto II

I sindaci di Mola e Conversano hanno scritto alla Regione per richiedere la chiusura definitiva del Lotto II della discarica di Martucci. Nell’istanza, si evidenzia l’importanza di rispettare il Piano Regionale dei Rifiuti vigente, affinché venga ufficialmente sancita la chiusura del lotto di servizio e soccorso situato in contrada Martucci. La richiesta mira a garantire una gestione più sicura e sostenibile dei rifiuti nella zona.

Chiusura discariche: c'è il Piano regionale dei Rifiuti. Preoccupazioni per la Martucci - Lo chiede l'associazione “Chiudiamo la discarica Martucci”, lo ribadisce il sindaco di conversano Giuseppe Lovascio, che dichiara ... rainews.it

Il centrodestra: "Chiudere definitivamente la discarica Martucci. Servono termovalorizzatori" - Chiudere definitivamente, bonificare e riconvertire la discarica Martucci. rainews.it

https://www.webtvpuglia.it/associazione-chiudiamo-la-discarica-martucci-il-lotto-2-deve-chiudere-big-ben-ha-detto-stop/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.