Disabilità grave stanziati due milioni di euro

Il governo ha stanziato due milioni di euro per il sostegno alle persone con grave disabilità. La proroga al 31 marzo 2026 permette a chi ne ha bisogno di presentare domanda di contributo, garantendo continuità e attenzione alle esigenze di assistenza. Questa misura mira a rafforzare il supporto alle famiglie e ai soggetti più vulnerabili, assicurando risorse e opportunità per migliorare la qualità della vita.

PERUGIA - "Con due milioni di euro stanziati, abbiamo prorogato al 31 marzo 2026 il termine per presentare domanda di contributo per l'assistenza alle persone con grave disabilità. Vogliamo permettere a tutte le persone e a tutte le famiglie che ne hanno diritto di utilizzare pienamente le risorse messe a disposizione dalla Regione Umbria ", annuncia la presidente della Regione, Proietti. "Un'importante opportunità che si inserisce nel più ampio Piano di azione regionale ' Umbria per tutti ' e nella declinazione del progetto di vita e che, per la prima volta, sostiene tutte le famiglie e le persone con disabilità grave – aggiunge – Si tratta di un sostegno concreto da 300 euro mensili, fino a 1.

Disabilità Grave: Nuovi interventi per l'uscita dal nucleo familiare - Dopo di NOI!

AFFETTO DA DISABILITA' GRAVE, ORE DI SOSTEGNO INSUFFICIENTI. TAR ACCOGLIE RICORSO FAMIGLIA Il diritto allo studio non può essere compresso da vincoli di bilancio o carenze di organico. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, accogliendo il ri - facebook.com facebook

