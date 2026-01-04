Diretta Gol Serie A LIVE si parte | Lazio Napoli 0-2
Benvenuti alla diretta delle partite della Serie A di oggi. In questa domenica sono in programma quattro incontri, tra cui Lazio-Napoli, con il risultato attuale di 0-2. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per restare informati sugli sviluppi delle sfide in corso.
Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio-Napoli, il risultato in diretta LIVE - Sul fronte mercato, dopo aver perso Castellanos (manca solo l'ufficialità per il passaggio al West Ham), la Lazio potrebbe veder partire anche Guendouzi. sport.sky.it
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si scende in campo all’Olimpico! Diretta gol live score ( 4 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 4 gennaio 2026, delle partite per la 18^ giornata di campionato in programma. ilsussidiario.net
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Ora di pranzo, si scende in campo! Diretta gol live score (4 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi oggi, domenica 4 gennaio 2026, e diretta gol live score delle partite per la 20^ giornata. ilsussidiario.net
KALULU + YILDIZ, Spalletti vola: Pisa-Juventus 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
Lazio-Napoli diretta: segui live la sfida di Serie A dell’Olimpico - facebook.com facebook
SERIE A I In campo Atalanta-Roma DIRETTA e FOTO per la 18esima giornata #ANSA x.com
