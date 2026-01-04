Diretta Gol Serie A LIVE si parte | Lazio Napoli 0-2

Benvenuti alla diretta delle partite della Serie A di oggi. In questa domenica sono in programma quattro incontri, tra cui Lazio-Napoli, con il risultato attuale di 0-2. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per restare informati sugli sviluppi delle sfide in corso.

Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

