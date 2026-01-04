Diretta Gol Serie A LIVE si parte | alle 12 | 30 Lazio Napoli
Alle 12:30 prende il via la diretta delle partite di Serie A con Lazio Napoli. Quattro incontri in programma questa domenica, con aggiornamenti in tempo reale e risultati live. Segui con attenzione le sfide e rimani informato sull’andamento del campionato, senza interruzioni o commenti superflui. Un punto di riferimento per chi desidera monitorare gli eventi del massimo torneo italiano.
Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
