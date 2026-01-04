Diretta Gol Serie A LIVE | Inter Bologna a breve il fischio d’inizio
Segui in tempo reale le principali partite di Serie A di questa giornata, tra cui Inter Bologna. A breve il fischio d’inizio per tutte le sfide in programma. Restate aggiornati con il nostro live, per non perdere dettagli e risultati delle partite in corso.
Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
