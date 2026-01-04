Diretta Gol Serie A LIVE | Inter Bologna 3-1 gol di Castro!

Segui con attenzione la diretta delle partite di Serie A di questa domenica, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in programma. Tra queste, Inter-Bologna, conclusa con il risultato di 3-1 e il gol di Castro. Rimani con noi per scoprire gli sviluppi e i risultati delle sfide in corso, in un aggiornamento costante e preciso.

Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta Gol Serie A LIVE: Inter Bologna 3-1, gol di Castro! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Parma Bologna 1-3, doppietta di Castro e gol di Miranda. Vince il Bologna Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Inter Bologna 2-0, gol di Lautaro! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tutto il calcio in; Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Diretta Milan-Hellas Verona oggi, Serie A. Risultato live. Inter-Bologna 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Castro segna il gol della bandiera nel finale - Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Fiorentina vince in extremis! (4 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 4 gennaio 2026, delle partite per la 18^ giornata di campionato in programma. ilsussidiario.net

Inter-Bologna, il risultato in diretta LIVE - Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i ... sport.sky.it

BOLOGNA-INTER ?DIRETTA LIVE SUPERCOPPA LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

#Inter- #Bologna diretta Serie A: segui la partita tra Chivu e Italiano LIVE x.com

Telesveva. . +++LIVE FERRANDINA-FIDELIS ANDRIA: IN DIRETTA DALLO STADIO "SANTA MARIA" - SERIE D – GIRONE H – DICIOTTESIMA GIORNATA+++ #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.