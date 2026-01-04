Diretta Gol Serie A LIVE | Inter Bologna 3-0 gol di Thuram!

Segui la diretta delle partite di Serie A di questa domenica, con quattro incontri in programma. In particolare, l'incontro tra Inter e Bologna si è concluso con un risultato di 3-0, grazie anche al gol di Thuram. Restate aggiornati con noi per tutti gli sviluppi e le emozioni di questa giornata di calcio.

Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta Gol Serie A LIVE: Inter Bologna 3-0, gol di Thuram! Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Inter Bologna 2-0, gol di Lautaro! Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, c’è Atalanta Inter 0-0: Fuorigioco! Tolto il vantaggio di Thuram Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tutto il calcio in; Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Diretta Milan-Hellas Verona oggi, Serie A. Risultato live. RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari a Terni! (4 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi oggi, domenica 4 gennaio 2026, e diretta gol live score delle partite per la 20^ giornata. ilsussidiario.net

Inter-Bologna, il risultato in diretta LIVE - Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i ... sport.sky.it

Inter-Bologna 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: la chiude Thuram, felsinei spazzati via - Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

POKER NERAZZURRO: Inter-Como 4-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

#Inter- #Bologna diretta Serie A: segui la partita tra Chivu e Italiano LIVE x.com

Telesveva. . +++LIVE FERRANDINA-FIDELIS ANDRIA: IN DIRETTA DALLO STADIO "SANTA MARIA" - SERIE D – GIRONE H – DICIOTTESIMA GIORNATA+++ #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.