Diretta Gol Serie A LIVE | Inter Bologna 2-0 gol di Lautaro!
Segui con attenzione la diretta delle partite di Serie A di questa domenica, con quattro incontri in programma. La nostra cronaca live ti accompagnerà durante tutte le sfide, offrendo aggiornamenti puntuali sui risultati e sui gol più importanti. In questa occasione, l’Inter ha battuto il Bologna 2-0, con Lautaro protagonista. Resta con noi per non perdere nessuna delle emozioni di questa giornata di campionato.
Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
