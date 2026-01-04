Diretta Gol Serie A | Inter Bologna 3-1 i nerazzurri tornano in vetta!
Nella giornata di Serie A, l'Inter ha battuto il Bologna per 3-1, tornando in testa alla classifica. Quattro incontri sono in programma questa domenica, e vi offriamo la diretta delle partite, aggiornamenti e risultati in tempo reale. Seguite con noi gli sviluppi del campionato, per rimanere informati su tutte le variabili del weekend calcistico.
Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide. Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
