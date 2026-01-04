DIRETTA Fiorentina-Cremonese 0-0 traversa colpita da Parisi

Segui la diretta di Fiorentina-Cremonese, terminata 0-0 con un colpo di testa di Parisi che ha colpito la traversa. A 16 minuti, Fagioli ha servito Piccoli con un passaggio in verticale, ma il suo tiro è stato respinto da Baschirotto. Resta aggiornato sugli sviluppi della partita attraverso le nostre cronache in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16' Altra bella palla di Fagioli, che con l'esterno serve in verticale Piccoli, il suo tiro viene murato da Baschirotto.14' MANDRAGORA! Botta da fuori dell'8 viola, tiro rasoterra sul primo palo sul quale Audero compie una grande parata. 13' Ci prova da fuori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Cremonese 0-0, traversa colpita da Parisi Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Aek Atene 0-1, Dzeko colpisce la traversa Leggi anche: Fiorentina-Cremonese sarà diretta da La Penna. Gli arbitri delle altre partite di Serie A La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Diretta Fiorentina-Cremonese su : formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Calcio Live: in campo Fiorentina-Cremonese (0-0), Lazio stesa dal Napoli all'Olimpico; Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; LIVE Fiorentina-Cremonese dalle 15 su CuoreGrigiorosso.com. Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I viola di Vanoli ospitano al Franchi i grigiorossi di Nicola nella sfida valida per la 18ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

DIRETTA/ Fiorentina Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: viola a tre senza Kean! ( 4 gennaio 2025) - Diretta Fiorentina Cremonese streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Franchi per il diciottesimo turno della Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

LIVE Fiorentina-Cremonese 0-0 Serie A 2025/2026: Fagioli libera Mandragora - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

DOPPIO KEAN e MANITA VIOLA: Fiorentina-Udinese 5-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Alle 14.30 torna “Diretta Grigiorossa” per seguire insieme Fiorentina - Cremonese! #Fiorentina #Cremonese #SerieA - facebook.com facebook

DIRETTA / Parma-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.