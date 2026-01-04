Dietro il blitz il pretesto di un presunto traffico di droga mai provato

Un'operazione militare di ampia portata negli ultimi decenni in America Latina ha portato all’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, su ordine del presidente statunitense Donald Trump. La motivazione ufficiale riguarda un presunto traffico di droga mai dimostrato, sollevando dubbi sulla reale natura di questa azione. Questo evento rappresenta un momento cruciale nelle dinamiche politiche e internazionali della regione.

