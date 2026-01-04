Dietro il blitz il pretesto di un presunto traffico di droga mai provato
Un'operazione militare di ampia portata negli ultimi decenni in America Latina ha portato all’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, su ordine del presidente statunitense Donald Trump. La motivazione ufficiale riguarda un presunto traffico di droga mai dimostrato, sollevando dubbi sulla reale natura di questa azione. Questo evento rappresenta un momento cruciale nelle dinamiche politiche e internazionali della regione.
Con un’operazione senza precedenti negli ultimi decenni in America Latina, il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato un attacco contro il Venezuela, catturando il presidente Nicolás Maduro e sua moglie . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Perché gli Usa hanno attaccato? Il petrolio,il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump
Colombia, Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine; L’imperatore d’Occidente colpisce ancora.
L’offensiva di Trump ha travolto il Venezuela, ma dietro il blitz militare e le accuse di narcotraffico potrebbe celarsi l’interesse per le riserve petrolifere e il coltan, un minerale raro e vitale per il primato tecnologico globale. - facebook.com facebook
