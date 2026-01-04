Destinazione Marche Da Ascoli al capoluogo Ancona La Fiamma tra mare e monti

Le Marche, tra mare e monti, offrono un paesaggio vario e ricco di storia. Da Ascoli Piceno ad Ancona, questa regione presenta un patrimonio culturale e naturale unico, valorizzato dal progetto regionale Masetti Destinazione Marche. L’obiettivo è promuovere il territorio come un’identità distintiva a livello nazionale e internazionale, creando un’immagine coerente e riconoscibile di questa affascinante destinazione.

Masetti Destinazione Marche. Questo era stato il progetto della Regione per posizionare il territorio a livello nazionale e internazionale, come fosse un brand. Ecco, oggi, dall'Abruzzo la destinazione dalla Fiamma Olimpica sono le Marche. Al plurale. Partendo da Ascoli e arrivando ad Ancona. Per poi muoversi nuovamente, domani, da Jesi a Rimini, svalicando il confine verso la Romagna. Oggi, alle 9,24, ecco il primo tratto ad Ascoli Piceno. Una lunga passeggiata su via Dino Angelini, arrivando a viale Treviri. Poi, 40 minuti, dalle 10,13 alle 10,53, nella zona industriale di Campolungo. A quel punto la Fiamma risplenderà a San Benedetto del Tronto.

