Denunciato l’autore del furto di Capodanno presso il Centro Asterix di Napoli

Nella notte di Capodanno, presso il Centro Asterix di Napoli, si è verificato un furto che ha coinvolto un 44enne napoletano. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato l’uomo, ritenuto responsabile dell’episodio avvenuto a Barra. L’indagine ha portato alla soluzione del caso, confermando l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza dei luoghi pubblici.

Identificato e denunciato un 44enne napoletano per furto aggravato: ci sarebbe lui dietro il raid dello scorso 31 dicembre a Barra nel centro Asterix. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

