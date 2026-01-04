Denunciato l’autore del furto di Capodanno presso il Centro Asterix di Napoli

Nella notte di Capodanno, presso il Centro Asterix di Napoli, si è verificato un furto che ha coinvolto un 44enne napoletano. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato l’uomo, ritenuto responsabile dell’episodio avvenuto a Barra. L’indagine ha portato alla soluzione del caso, confermando l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza dei luoghi pubblici.

Capodanno amaro per l'ultra maratoneta Santillo: ladri in casa - Nel corso del pomeriggio del 31 dicembre i malfattori hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’atleta mentre quest’ultimo era ... casertanews.it

Napoli, colpo nella notte di Capodanno: furto nella redazione di Repubblica - Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. msn.com

Individuato l'autore del raid al Centro Asterix di Napoli. Denunciato un 44enne con l'accua di furto aggravato #ANSA x.com

