Deferimenti smobilitazioni e passi più lunghi della gamba | la C non ha imparato la lezione

Il girone C del campionato di calcio è ripartito con partite già in corso e altre in programma. Dopo le prime sfide, si conferma un torneo caratterizzato da deferimenti, smobilitazioni e comportamenti sopra le righe. Ecco un aggiornamento sulla situazione attuale, con analisi delle partite e dei principali sviluppi delle squadre coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti In carrozza, si parte. O meglio, nel girone C il girone di ritorno ha preso già il via ieri con i primi due anticipi Picerno-Cerignola (1-1) e Cavese-Sorrento (1-0) mentre oggi scenderanno in campo le due big Catania (a Foggia, ore 12:30) e Salernitana (a Siracusa, ore 14:30). Il programma nei quartieri alti della classifica si completerà domani con Benevento-Crotone (ore 20:30) e Cosenza-Monopoli (ore 20:30), ma a tenere banco nel girone centro-meridionale di terza serie sono le tante situazioni in bilico che potrebbero avere un impatto devastante sulla regolarità del torneo.

