Decaro prima la proclamazione poi la giunta con qualche rebus sugli incastri

A oltre quaranta giorni dall’elezione di Antonio Decaro come presidente della Regione Puglia, ancora si attendono le ultime nomine della giunta. Dopo la proclamazione ufficiale, il quadro completo dell’amministrazione resta in attesa di alcuni incarichi fondamentali, creando un rebus di incastri ancora da risolvere. La fase finale delle nomine si configura come il passo conclusivo prima dell’avvio ufficiale dell’attività amministrativa.

