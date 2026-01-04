Dopo le difficoltà del mercato estivo, il Milan si è trovato a dover riorganizzare la propria difesa. La partenza di Malick Thiaw aveva creato incertezza, soprattutto in un momento di ricostruzione. Tuttavia, la squadra ha mostrato segnali di ripresa, trovando risposte concrete che potrebbero contribuire a rafforzare il reparto difensivo e a ristabilire equilibrio in campo.

Il mercato estivo aveva lasciato una ferita aperta. La partenza di Malick Thiaw ha tolto al Milan una certezza difensiva nel momento in cui Massimiliano Allegri stava ricostruendo ordine e gerarchie. Non era una scelta tecnica: era una necessità di mercato. L’offerta arrivata dall’Inghilterra era di quelle che non si rifiutano, e il Milan ha incassato, sapendo però di dover intervenire subito. La risposta è arrivata in fretta, ma senza clamore. Koni De Winter è stato preso come si prendono i difensori veri: senza trailer, senza slogan, con l’idea che il campo avrebbe parlato più avanti. Una scelta obbligata, non un ripiego. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - De Winter, dal buio alla risposta: il Milan ha trovato un segnale

Leggi anche: De Winter, occasione per mandare un segnale al Milan e ad Allegri: contro il Pisa dovrà …

Leggi anche: Cassano: “Conte ha isolato Hojlund contro De Winter. Il danese ha tritato il Milan”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

#spam "Alla Winters University, lui è un re. Vuole i miei peccati, il mio corpo, la mia resa. Desidera trascinarmi nel buio." FEEL THE DARK https://www.amazon.it/dp/B0GCYHZ9MC darkromance EnemiesToLovers morallyGreyHero eliteCollege sp - facebook.com facebook