David rigore sbagliato e Juve frenata | è il caso

Nel confronto tra Juventus e Lecce, l’errore di Jonathan David nel tiro dal dischetto ha rappresentato un episodio determinante. Il rigore sbagliato al momento cruciale ha influito sul risultato finale, lasciando i bianconeri con un punto in meno e creando discussioni sulla gestione delle occasioni decisive. Un episodio che ha evidenziato come, in questa fase della stagione, ogni dettaglio possa fare la differenza nel cammino della squadra.

La notte dell’“Ice Man” finisce sul dischetto. Jonathan David diventa il caso della Juventus nella sfida col Lecce: rigore sbagliato nel momento chiave, due punti che scivolano via e uno Stadium ammutolito. L’episodio arriva a un quarto d’ora dall’1-1 firmato da Weston McKennie. Dagli undici metri David sceglie lo scavetto centrale contro Wladimiro Falcone, che resta in piedi e respinge. Palo nel primo tempo: sfortuna. Rigore fallito: responsabilità. Il confine è sottile, ma pesa tutto sul risultato. A rendere il caso ancora più delicato è ciò che accade prima del tiro. I rigoristi designati sono Manuel Locatelli e Kenan Yildiz, ma la volontà dell’attaccante di sbloccarsi e la fiducia del gruppo cambiano le gerarchie in corsa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - David, rigore sbagliato e Juve frenata: è il caso Leggi anche: Conferenza stampa McKennie post Juve Lecce: «Mi piace questo ruolo. David? Il rigore sbagliato non è una cosa per cui scusarsi» Leggi anche: Juventus-Lecce 1-1, David sbaglia un rigore. Brusca frenata per Spalletti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il VIDEO del rigore sbagliato da David in Juve-Lecce; Il rigore sbagliato da David in Juventus-Lecce: Yildiz glielo lascia, l'ex Lille si fa respingere un mezzo cucchiaio da Falcone; Condò asfalta David in diretta tv dopo il rigore sbagliato contro il Lecce: Sciatteria unica, si crede un fenomeno, invece...; Il rigore per la Juve fa discutere, Marelli: Decisione non facile, ma Collu ha sbagliato l'annuncio. Juve-Lecce, David sbaglia il rigore. Condò: "Non si può tirare così" - Lecce: un errore decisivo per la frenata dei bianconeri, fermati allo Stadium dai pugliesi sull'1- sport.sky.it

