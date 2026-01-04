David bocciato dai giornali | Gli si può perdonare tutto tranne la presunzione con cui batte il rigore Insufficienza gravissima per il canadese
La Gazzetta dello Sport ha bocciato duramente David, criticando la sua presunzione nel battire il rigore, considerata una delle cause della sua insufficienza. La prestazione del canadese si è rivelata negativa, con Falcone che ha rappresentato un ostacolo notevole. La valutazione sottolinea le difficoltà di David in campo e l'importanza di mantenere umiltà e concentrazione per migliorare le proprie prestazioni.
David, la pagella durissima della Gazzetta dello Sport: bocciatura per la presunzione sul rigore, Falcone diventa un incubo per l’attaccante. Il pareggio casalingo rimediato contro il Lecce lascia un sapore decisamente amaro in casa bianconera, non solo per i due punti persi nella rincorsa alla vetta della classifica, ma soprattutto per le modalità con cui è maturato l’1-1 finale all’Allianz Stadium. Se la rete in apertura di ripresa firmata da Weston McKennie aveva illuso il popolo juventino, l’errore decisivo dagli undici metri di Jonathan David ha riportato bruscamente la squadra di Luciano Spalletti sulla terra, condannandola a un mezzo passo falso in questo avvio di 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Gol David, il canadese si sblocca e fa 2-0! Imbeccata perfetta di Yildiz, il canadese questa volta non può proprio sbagliare
Leggi anche: Conceicao elogiato dai giornali: «Resta l’unico bianconero da cui ci si può aspettare un colpo ad effetto». La pagella del portoghese
Sorpresa Juventus, David bocciato: il prossimo attaccante è francese IL COLPO https://bit.ly/4qkGuhe - facebook.com facebook
#David via già a gennaio Cosa trapela x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.