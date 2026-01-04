David bocciato dai giornali | Gli si può perdonare tutto tranne la presunzione con cui batte il rigore Insufficienza gravissima per il canadese

La Gazzetta dello Sport ha bocciato duramente David, criticando la sua presunzione nel battire il rigore, considerata una delle cause della sua insufficienza. La prestazione del canadese si è rivelata negativa, con Falcone che ha rappresentato un ostacolo notevole. La valutazione sottolinea le difficoltà di David in campo e l'importanza di mantenere umiltà e concentrazione per migliorare le proprie prestazioni.

