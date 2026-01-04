Dato per disperso ritrovato un italiano | Disgrazia imprevedibile Il lounge bar era sicuro

Un italiano scomparso è stato ritrovato dopo essere stato dato per disperso. Il Constellation, un lounge bar noto nella zona, era un punto di ritrovo abituale, anche se l’autore non vi lavorava. La sua scomparsa e il successivo ritrovamento rappresentano un episodio inaspettato, che ha suscitato attenzione e curiosità tra amici e conoscenti.

"Conoscevo il Constellation, non ci ho mai lavorato, ma ci andavo ogni tanto per una birra o per trascorrere una serata con gli amici. Non sono un tecnico della sicurezza, tuttavia per la mia esperienza non era assolutamente un locale pericoloso. È stata una fatalità. Qui la normativa è severa e viene fatta rispettare, tutti i locali sono in sicurezza". Giuliano Biasini (foto), 49 anni, originario di Piedimonte San Germano (Frosinone), è direttore di sala a Crans-Montana "in un locale ad un paio di chilometri da quello della tragedia, ma qui la stazione è piccola e ci conosciamo tutti". Figurava nell’elenco degli italiani inizialmente dati per dispersi dopo il rogo scoppiato nella notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dato per disperso, ritrovato un italiano: "Disgrazia imprevedibile. Il lounge bar era sicuro" Leggi anche: Giuliano Biasini, disperso per sbaglio: “Ero al lavoro, non molto distante. Disgrazia imprevedibile, il lounge bar era sicuro” Leggi anche: Ritrovato il 48enne che era stato dato per disperso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dato per disperso, ritrovato un italiano: Disgrazia imprevedibile. Il lounge bar era sicuro; I nomi dei 6 ragazzi italiani dispersi a Crans-Montana. La disperazione delle famiglie: «Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati»; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans-Montana, chi sono i dispersi? Dalla squadra di calcio alle sorelle, i nomi e i volti dei ragazzi de Le Constellation. Dato per disperso, ritrovato un italiano: "Disgrazia imprevedibile. Il lounge bar era sicuro" - "Conoscevo il Constellation, non ci ho mai lavorato, ma ci andavo ogni tanto per una birra o per trascorrere una serata con gli amici. quotidiano.net

Ferito e cosciente, ritrovato anziano disperso a Borzonasca - L'anziano è stato ritrovato in un dirupo in località Asenino a Borzonasca ferito ma cosciente ed è stato ... ansa.it

L'avevamo dato per disperso, e invece... #Amazfit #HelioRing x.com

VOGOGNA - 30-12-2025 - Da La Stampa - Non hanno ancora dato esito positivo le ricerche di Marcello Copia, l’uomo di 82 anni residente a Vogogna, disperso nel territorio del comune di Malesco. Le operazioni sono proseguite senza sosta dalla scorsa nott - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.