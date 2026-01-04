Daniela Fazzolari di Centovetrine | Portavo lenti a contatto azzurre fu un incubo La chiusura? Fu decisivo Il Segreto

In questa intervista, Daniela Fazzolari, nota per il suo ruolo in Centovetrine e Il Segreto, condivide i ricordi delle sfide affrontate sul set. Ricorda le difficoltà di portare lenti a contatto azzurre e il momento decisivo della chiusura di Il Segreto, oltre alla complessità di interpretare due ruoli. Un racconto che offre uno sguardo sincero sul percorso di un’attrice nel mondo della soap opera italiana.

Intervista all’attrice che nella soap di Canale 5 interpretò addirittura due ruoli: “Anita ad un certo punto perse forza e compresi che occorreva ripensare tutto il contesto. Il rientro? Accettai a patto che fosse un altro personaggio”. Su Pietro Genuardi: “Durante la sua malattia gli ho telefonato ogni giorno. Una perdita straziante”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

