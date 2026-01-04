Damiano David e Dove Cameron si sposano | Sarà un anno bellissimo

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro matrimonio, previsto entro la fine del 2026. La notizia, attesa da tempo, è stata confermata, segnando un passo importante nella loro vita privata. Entrambi hanno espresso entusiasmo per questo nuovo capitolo, auspicando un anno ricco di momenti speciali. L’evento rappresenta un momento significativo per i fan e per chi segue le loro carriere, confermando il loro legame duraturo e condiviso.

Incarnato porcelain-glow, eyeliner total black, semi raccolto morbido e unghie extra lunghe vestite di rosa glossy: per l’annuncio di fidanzamento con Damiano David, la popstar americana abbraccia la femminilità in stile fairy tale x.com

