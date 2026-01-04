Damiano David e Dove Cameron si sposano | l’annuncio social gli anelli e una storia cresciuta lontano dai riflettori

Damiano David e Dove Cameron hanno condiviso sui social il loro matrimonio, senza annunci ufficiali o comunicati stampa. L’evento, accompagnato da un semplice “Sarà un anno bellissimo”, riflette una scelta di discrezione e spontaneità. La loro storia d’amore, cresciuta lontano dai riflettori, si presenta ora sotto una luce autentica e naturale, confermando la volontà di vivere questo momento in modo intimo e rispettoso.

L'annuncio senza comunicati: "Sarà un anno bellissimo". Nessun comunicato stampa, nessuna esclusiva patinata. Damiano David e Dove Cameron hanno scelto i social per annunciare il loro matrimonio, affidando a Instagram un messaggio essenziale ma carico di significato. " It's gonna be a beautiful year ", ha scritto il frontman dei Måneskin a corredo di un carosello di immagini che raccontano momenti di intimità e complicità con l'attrice americana. In uno degli scatti, il dettaglio che ha acceso immediatamente l'attenzione dei fan: un anello al dito di Dove Cameron, speculare a quello indossato dallo stesso Damiano.

