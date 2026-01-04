Damiano David e Dove Cameron presto sposi c'è una frase d'amore nascosta negli anelli da 200 mila euro

Dove Cameron e Damiano David hanno annunciato il loro imminente matrimonio, condividendo dettagli sulla proposta e sugli anelli di valore. Tra le loro parole e i gesti più intimi, spicca una dedica nascosta all’interno degli anelli da 200 mila euro, simbolo di un amore che si esprime anche attraverso simboli discreti e significativi.

Dove Cameron e Damiano David annunciano il matrimonio e, tra proposta romantica e dettagli esclusivi, spiccano gli anelli che portano una dedica segreta incisa all'interno.

