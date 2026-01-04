Damiano David ha annunciato su Instagram il suo matrimonio con Dove Cameron, attirando l’attenzione dei follower. La notizia, condivisa attraverso un post, rappresenta un momento importante per i fan e per i diretti interessati. L’annuncio, accompagnato da uno scatto significativo, ha generato conversazioni sui social, sottolineando l'importanza di questo evento nella vita dei due artisti.

Il 2026 si apre con una di quelle notizie che fanno battere il cuore ai fan: Damiano David si sposa. L’annuncio è arrivato nel modo più contemporaneo possibile, attraverso un post Instagram che ha mandato in tilt i social network. “ It’s gonna be a beautiful year “, scrive il frontman dei Maneskin a corredo di un carosello di immagini che lo ritraggono insieme alla futura moglie, l’attrice e cantante americana Dove Cameron. Foto intime, sguardi complici, e soprattutto un dettaglio impossibile da ignorare: l’anello di fidanzamento al dito di lei. Ma non è un anello qualsiasi. Come ha svelato Vogue Italia, si tratta di una creazione della maison Bernini High Jewelry, sinonimo di eccellenza artigianale italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Damiano David annuncia il matrimonio con Dove Cameron su Instagram: l'anello vale una fortuna

