Dalle Befane ai Re Magi A Rimini la festa continua

Il 6 gennaio, Rimini conclude le festività natalizie con una serie di eventi che coinvolgono tutta la città. Dalle Befane ai Re Magi, la giornata propone iniziative e spettacoli diffusi, creando un’occasione per vivere la tradizione in modo partecipato e autentico. La manifestazione si svolge all’aperto, offrendo un’opportunità di incontro e di festa per residenti e visitatori.

Il 6 gennaio Rimini saluta le festività natalizie con una giornata straordinaria, ricca di eventi diffusi che trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione, spettacolo e partecipazione si intrecciano in un'atmosfera di autentica festa. Il pomeriggio si accende con "In viaggio con i Re Magi ", la grande parata multiculturale che dalle 17 alle 19 attraversa i luoghi più suggestivi del centro storico. Il corteo prende avvio dal ponte di Tiberio, dove i Re Magi arrivano a bordo di scialuppe nella suggestiva cornice della Piazza sull'Acqua. Dopo l'incontro con Re Erode e lo sguardo rivolto alla Stella Cometa, la sfilata prosegue tra musiche, canti e danze tradizionali, coinvolgendo centinaia di figuranti in costume.

