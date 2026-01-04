Dalla mansarda al museo Ferragamo. Sandali e décolleté anni Sessanta, il dono di Emanuela.

Emanuela ha donato una selezione di scarpe degli anni Sessanta, tra sandali e décolleté, che custodiscono intatta la loro eleganza. Questi oggetti, provenienti da una mansarda, rappresentano pezzi di storia del design italiano, pronti a essere valorizzati in un percorso che unisce passato e presente. Un’occasione per riscoprire l’artigianalità e lo stile senza tempo di un’epoca ormai lontana.

Prato, 4 gennaio 2026 – Ci sono oggetti che non invecchiano mai, ma sembrano aspettare in una scatola, in una mansarda come scrigno di piccoli gioielli, finché qualcuno non apre quel coperchio e li riporta alla luce. È quello che è accaduto a Emanuela Rosso, 87 anni, voce energica ed argentina, che ha deciso di donare al Museo Ferragamo di Firenze sei ’gioielli’ del Made in Italy: due paia di sandali e quattro paia di scarpe d’epoca firmate dalla storica maison. Calzature che risalgono alla fine degli anni Cinquanta e all’inizio dei Sessanta, anni d’oro della moda italiana, quando bello, saper fare e qualità sfociavano in prodotti iconici senza tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

