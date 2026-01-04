Dalla comunità alla ricerca globale | Pratola Serra premia Chiara Magliaro

La comunità di Pratola Serra ha recentemente premiato la Prof. Chiara Magliaro con la benemerenza civica, riconoscendo il suo contributo e impegno. L'evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per il ruolo svolto nel territorio e oltre, evidenziando l’importanza della collaborazione tra comunità e ricerca. Un’occasione per valorizzare figure che, con il loro lavoro, arricchiscono e rafforzano il tessuto sociale e culturale locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Pratola Serra ha celebrato con profonda emozione e autentico orgoglio la cerimonia di conferimento della benemerenza civica alla Prof.ssa Chiara Magliaro, ricercatrice di fama internazionale nel campo delle malattie neurodegenerative e, in particolare, del morbo di Parkinson. Un riconoscimento dal forte valore simbolico, che ha rappresentato l'abbraccio collettivo della sua comunità d'origine a una scienziata che porta il nome di Pratola Serra nei più avanzati contesti della ricerca scientifica mondiale. I traguardi raggiunti dalla Prof.ssa Magliaro vanno ben oltre i confini locali e nazionali: il suo lavoro ha una rilevanza internazionale e si concentra su progetti innovativi basati su tecnologie d'avanguardia, finalizzate alla comprensione e alla diagnosi precoce del Parkinson attraverso l'utilizzo di modelli cerebrali tridimensionali.

