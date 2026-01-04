Dalla caduta alla corsa della vita | La fiamma olimpica è un sogno

Domani, tra le 12.20 e le 12.55, la fiamma olimpica attraverserà Fano, segnando un momento significativo nel percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Questo evento rappresenta un simbolo di speranza e unità, con un significato che va oltre la semplice cerimonia, incarnando la passione e la dedizione che accompagnano la preparazione olimpica.

di Tiziana Petrelli Quando domani, tra le 12.20 e le 12.55, la fiamma olimpica attraverserà Fano, non sarà soltanto una tappa del viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Sarà anche una storia personale che torna a camminare — passo dopo passo — dentro la città. Perché tra i 10.001 tedofori selezionati per la staffetta, lungo un percorso di circa 12mila chilometri attraverso l'Italia, c'è anche un fanese: Michele Tamburini. La notizia ufficiale è il passaggio della fiamma da via Pisacane a viale I Maggio passando sotto l'Arco d'Augusto. Ma dentro quel rito collettivo c'è una vicenda che merita di essere raccontata.

