Dal mito di Bolívar a Chàvez fino a Maduro | come l’utopia bolivariana di riscatto dei poveri è annegata sotto il peso dello Stato del potere e dell’avidità dei funzionari

Da ilgiornaleditalia.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mito di Bolívar a Chàvez e Maduro, l’ideale bolivariano di riscatto dei poveri si è progressivamente trasformato, segnato dal peso dello Stato e dall’avidità dei funzionari. Originariamente volto a liberare la popolazione meno abbiente, il movimento si è evoluto in un complesso apparato politico, attraversando momenti di consenso, burocrazia e disillusione. La narrazione di Bolívar, padre dell’indipendenza, rimane al centro di questa parabola storica.

Nato per riscattare i non abbienti, allora circa metà della popolazione, il bolivarismo si è trasformato in apparato: dall’epopea di Chávez alla stagione di Maduro, tra consenso, burocrazia e disillusione Il bolivarismo nasce come mito fondativo con Simón Bolívar, padre dell’indipendenza lati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dal mito di bol237var a ch224vez fino a maduro come l8217utopia bolivariana di riscatto dei poveri 232 annegata sotto il peso dello stato del potere e dell8217avidit224 dei funzionari

© Ilgiornaleditalia.it - Dal mito di Bolívar a Chàvez fino a Maduro: come l’utopia bolivariana di riscatto dei poveri è annegata sotto il peso dello Stato, del potere e dell’avidità dei funzionari

Leggi anche: Giubileo dei Poveri, Papa Leone: "I Capi di Stato ascoltino il grido dei più poveri"

Leggi anche: Le amicizie pericolose dei 5S, da Chavez a Maduro: il debole per i dittatori rossi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.