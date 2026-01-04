Dal mito di Bolívar a Chàvez fino a Maduro | come l’utopia bolivariana di riscatto dei poveri è annegata sotto il peso dello Stato del potere e dell’avidità dei funzionari

Dal mito di Bolívar a Chàvez e Maduro, l’ideale bolivariano di riscatto dei poveri si è progressivamente trasformato, segnato dal peso dello Stato e dall’avidità dei funzionari. Originariamente volto a liberare la popolazione meno abbiente, il movimento si è evoluto in un complesso apparato politico, attraversando momenti di consenso, burocrazia e disillusione. La narrazione di Bolívar, padre dell’indipendenza, rimane al centro di questa parabola storica.

Nato per riscattare i non abbienti, allora circa metà della popolazione, il bolivarismo si è trasformato in apparato: dall'epopea di Chávez alla stagione di Maduro, tra consenso, burocrazia e disillusione Il bolivarismo nasce come mito fondativo con Simón Bolívar, padre dell'indipendenza lati.

