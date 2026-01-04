Dal mito di Bolívar a Chàvez fino a Maduro | come l’utopia bolivariana di riscatto dei poveri è annegata sotto il peso dello Stato del potere e dell’avidità dei funzionari

Dal mito di Bolívar a Chàvez e Maduro, il bolivarismo, nato per promuovere il riscatto dei poveri, si è trasformato nel tempo in un sistema spesso dominato dal potere e dalla burocrazia. Originariamente un ideale di libertà e uguaglianza, oggi evidenzia le contraddizioni tra l’utopia di emancipazione e le realtà di gestione statale, consenso e disillusione. Un percorso che riflette le sfide e le complessità di un progetto politico nato con intenti nobili.

