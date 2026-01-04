Dal mare alla montagna Tutto pronto per salutare la simpatica vecchina nel segno della tradizione

La Befana, simbolo della tradizione italiana, attraversa i paesi dell'Appennino toscano e ligure, dal mare alla montagna. Questa figura popolare rappresenta un momento di festa e di radicata cultura locale, tramandata di generazione in generazione. La sua presenza è un’occasione per rinsaldare i legami con le tradizioni antiche, creando un’occasione di condivisione e di rispetto per il patrimonio storico della regione.

La Befana in terra apuana, dai monti al mare, è una tradizione molto sentita, radicata fin dall’antichità. Nell’immaginario collettivo la ’Pofana’ si associa a una vecchietta simbolo dell’anno vecchio che è andato, che magicamente vola sopra una scopa portando doni, simboli di buon auspicio per l’anno appena iniziato. In montagna, storicamente, ha sempre rappresentato il clou delle festività, persino più sentita del Natale. Forno, antico borgo ai piedi delle Apuane, è pronto ad accogliere la vecchina più attesa dell’anno. L’evento ’Epifania del Signore’ inizia martedì 6 gennaio, alle 15, con ritrovo in via Pegollo alla ’Cà dei Leggi’ da dove partirà la processione dei bambini lungo la strada del paese con canti natalizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal mare alla montagna. Tutto pronto per salutare la simpatica vecchina nel segno della tradizione Leggi anche: Tutto pronto per “GustoLab”: alla scoperta della tradizione del biscotto cegliese Leggi anche: Dai Trabocchi alla Maiella: nel 2025 boom della card turistica che mette in rete mare e montagna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dal mare alla montagna. Tutto pronto per salutare la simpatica vecchina nel segno della tradizione; Tutto pronto per il Capodanno Rai a Catanzaro, ecco il cast al completo (con qualche incognita); Dal mare alla Maglia Rosa, Napoli al centro del Giro: senza Pogacar, assalto dei big e dei nuovi talenti; Il maxi tuffo di Capodanno a Viareggio: polemica intorno a Vannacci. Gli organizzatori: “Festa apolitica”. Vacanze, calo di turisti al mare? In montagna è tutto esaurito. Boom di prenotazioni a Ferragosto - Mentre sulle coste toscane i turisti scarseggiano, in montagna è tutto esaurito, almeno per il fine settimana di Ferragosto. lanazione.it Mare, tutto pronto per IV Blue Forum per la prima volta a Roma - In un contesto globale attraversato da grandi trasformazioni – dalla transizione green e digitale alla crescente competizione per le risorse, dalla sicurezza energetica alla ridefinizione degli ... adnkronos.com Estate e bambini con asma, i consigli per vacanze serene: mare, montagna, aria condizionata. Tutto quello che c'è da sapere - La Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), affiliata alla Società Italiana di Pediatria, propone una breve guida che raccoglie consigli pratici per affrontare al meglio il ... leggo.it «La montagna, così come il mare - scrive l'associazione in una lettera inviata al sindaco di Milo - comporta per sua natura dei rischi: la risposta non è l’interdizione totale, ma la gestione intelligente del rischio, affidata a competenze riconosciute e a regole chia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.