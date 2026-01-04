Dal gol sfiorato al regalo servito | la parabola di Cambiaso nella serata contro il Lecce

Il 3 gennaio, Torino ha affrontato il Lecce nella prima partita casalinga dell’anno, terminata con un risultato di 1-1. La serata è stata caratterizzata da un episodio significativo: il gol sfiorato da Cambiaso, che ha poi contribuito con un assist a un gol decisivo. Questo episodio ha evidenziato la determinazione del giocatore e il contenuto equilibrio della partita, offrendo un quadro preciso delle dinamiche sul campo in una serata di inizio anno.

Torino è diventata più fredda nella serata del 3 gennaio, durante la prima partita in casa del nuovo anno contro il Lecce, inaugurata con un 1-1. Tante occasioni sprecate, una palla-gol regalata al Lecce e un rigore sbagliato, valido per il vantaggio bianconero: una partita colma di errori e mancanza di finalizzazione. Dal lato bianconero, il migliore in campo risulta essere Kenan Yildiz, il quale nella prima mezz'ora ha dominato sulla fascia tra dribbling e scatti vincenti, servendo anche una possibile palla-gol a Cambiaso. Il meno incisivo è stato invece Andrea Cambiaso, sbagliando un passaggio e servendo involontariamente Lameck Banda, il quale riesce a liberarsi delle pressioni di Kalulu e Bremer e tirare in porta, regalando il vantaggio al Lecce.

