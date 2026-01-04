Dakar 2026 oggi | orari 4 gennaio differita tv percorso streaming

Oggi, domenica 4 gennaio, segna l'inizio ufficiale della Dakar 2026, giunta alla sua quarantottesima edizione. Dopo il prologo di ieri, i partecipanti affrontano le prime prove lungo il percorso che attraversa paesaggi spettacolari. In questa giornata sono previsti orari di gara, copertura in differita televisiva e possibilità di seguire gli eventi in streaming, per offrire un'informazione completa e aggiornata sulla competizione.

Dopo il prologo di ieri, a partire da oggi, domenica 4 gennaio, si inizierà ad entrare ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo. Anche nel 2026, com'è ben noto, il percorso si snoderà tutto in Arabia Saudita e nella tappa odierna inizieremo a tastare davvero il polso ai protagonisti delle rispettive categorie. Oggi, domenica 4 gennaio, si partirà con la corsa vera e propria. È in programma, infatti, lo stage numero 1 che, tuttavia, sarà ancora da Yanbu a Yanbu, città saudita che si affaccia sul Mar Rosso nonché uno dei poli petrolchimici più importanti del mondo.

