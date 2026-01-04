Dakar 2026 Guillaume De Mevius vince il primo stage e regola Al-Attiyah e Prokop

Guillaume De Mevius ha vinto la prima tappa della Dakar 2026, imponendosi davanti a Al-Attiyah e Prokop. Dopo il prologo di ieri, gli equipaggi sono entrati nel vivo della gara, affrontando le prime sfide ufficiali di questa edizione. La competizione si sta delineando come una delle più impegnative, con i protagonisti pronti a confrontarsi su terreni vari e impegnativi.

Guillaume De Mèvius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar 2026 per quanto riguarda la auto. Dopo il prologo di ieri, che è servito ai protagonisti per togliersi la ruggine di dosso e immergersi nell'atmosfera della "corsa più dura del mondo", oggi si è iniziato davvero a fare sul serio. La carovana è partita da Yanbu, per farvi ritorno dopo 518 chilometri complessivi suddivisi in 305 di prove speciali e 213 di trasferimento. Al primo posto il belga Guillaume De Mévius (X-Raid Team) con il tempo complessivo di 3:07.49 con 40 secondi di vantaggio sul qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) mentre chiude al terzo posto il ceco Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) a 1:27.

Dakar 2026 - Edgar Canet non smette di stupire: dopo il prologo il 20enne pilota catalano concede il bis e vince anche la prima tappa di 305 km - diventando a 20 anni, 9 mesi e 18 giorni il più giovane pilota a vincere una tappa nella storia dell'iconico Rally Ra ... eurosport.it

Al via la Dakar 2026, si entra nel vivo della competizione del Rally - E’ partita da Yanbu la Dakar 2026, ovvero la 48ª edizione che toccherà luoghi davvero unici dell’Arabia Saudita come il Mar Rosso, Alula nel cuore del deserto, le pianure d ... automania.it

Dakar 2026, Prologo: Ekström subito davanti a tutti Parte nel segno della Ford la Dakar 2026. Nel prologo inaugurale attorno a Yanbu, lungo 95 km totali (con 22 km cronometrati), è stato Mattias Ekström a firmare il miglior tempo al volante del Ford Raptor, - facebook.com facebook

