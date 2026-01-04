Dakar 2026 Edgar Canet sfrutta la penalità a Branch e vince anche la prima tappa delle moto

Durante la prima tappa della Dakar 2026, Edgar Canet ha conquistato la vittoria sfruttando una penalità di Branch, che gli ha permesso di ottenere il miglior tempo nella prova speciale. La 48ª edizione della maratona nel deserto si è aperta ufficialmente dopo il prologo di ieri, con la gara che si svolge in un contesto di sfide estreme e percorsi impegnativi per i motociclisti.

Edgar Canet mette in mostra il suo talento cristallino anche oggi e vince la prima tappa della Dakar 2026, firmando il miglior tempo nella prova speciale che ha aperto realmente (dopo il breve prologo di ieri) la 48ma edizione della Maratona nel Deserto. Il giovane pilota spagnolo è stato il più veloce tra le moto nei 305 km competitivi dell’anello odierno intorno a Yanbu, città portuale del Mar Rosso sede della partenza e dell’arrivo del rally raid più importante al mondo (che si disputa per il settimo anno di fila in Arabia Saudita). Il ventenne catalano ha concluso la speciale in 3 ore, 16 minuti e 11 secondi in sella alla sua KTM ufficiale, andando forte sia nel primo tratto caratterizzato da un fondo duro con tante rocce che nella seconda parte della prova competitiva sulla sabbia con anche qualche piccola duna. 🔗 Leggi su Oasport.it

