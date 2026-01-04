Da quando c' è la differenziata la gente perbene viene a buttare la spazzatura in via Oreste Lo Valvo

Da quando è iniziata la raccolta differenziata, alcuni cittadini scelgono di conferire i propri rifiuti in via Oreste Lo Valvo. Questa strada, frequentata anche da bambini che vanno a scuola, è stata interessata da comportamenti che sollevano preoccupazioni sulla gestione corretta dei rifiuti e sul rispetto degli spazi pubblici. È importante promuovere una corretta differenziazione per tutelare l’ambiente e la sicurezza di tutta la comunità.

Da quando è iniziata la raccolta differenziata la gente perbene viene a buttare la propria spazzatura in fondo alla via Oreste Lo Valvo, un tratto di strada oltretutto transitato da bambini che vanno a scuola. Viviamo nel degrado totale, anche la strada stessa come si può vedere dalle foto il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

