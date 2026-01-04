Da Noi… a Ruota Libera | Orietta Berti Barbara Foria e Giuseppe Zeno tra gli ospiti

Oggi, domenica 4 gennaio, torna su Rai1 alle 17 la prima puntata del 2026 di

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 4 gennaio, con la prima puntata del 2026 di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 4 gennaio 2026. Il nuovo appuntamento si apre con Orietta Berti, artista amatissima dal pubblico, con una carriera iniziata negli anni ’60 e ancora oggi vera e propria icona pop. A seguire, intervista a Maurizio Casagrande, attore e interprete della tradizione napoletana, attualmente in tournée con i suoi spettacoli. Presenti anche Barbara Alberti, scrittrice, giornalista, sceneggiatrice e opinionista, e Barbara Foria, attrice comica, nota per la sua brillante ironia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

