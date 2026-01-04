Dà in escandescenze e aggredisce la famiglia | giovane in ospedale
Nella mattinata di ieri a Torrione, un giovane ha avuto un episodio di crisi all’interno della propria abitazione, durante il quale ha aggredito i familiari. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione, portando il giovane in ospedale per le necessarie cure. L’episodio ha generato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di crisi familiare.
Tensione, nella mattinata di ieri, a Torrione: un giovane ha dato in escandescenze nel suo appartamento, aggredendo i familiari. Udendo le urla, i vicini hanno allertato le forze dell'ordine, giunte sul posto insieme ai sanitari del 118. Bloccato, il ragazzo è stato condotto al Ruggi, insieme ad. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
