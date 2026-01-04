Da Gomorra a Spina la Napoli fotografata da Mario Spada

Una selezione di fotografie di Mario Spada cattura i volti e gli ambienti di Napoli, raccontando storie di quartieri e realtà diverse. Dalle zone più celebri a quelle meno conosciute, le sue immagini offrono uno sguardo autentico e rispettoso sulla città, evidenziando le caratteristiche e le sfumature di un territorio complesso e vivo. Un percorso visivo che invita alla riflessione sulla cultura e l’identità partenopea.

Il citofono è rotto. Il pavimento è spaccato e le mura crepate. L’ascensore non c’è. Il sole all’ultimo piano illumina uno stanzone vuoto con decine di scatti incorniciati. Qui, anche poggiarsi alla ringhiera dei balconi vista mare provoca un brivido. Siamo in piazza Guglielmo Pepe, questo è il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Da Gomorra a Spina, la Napoli fotografata da Mario Spada Leggi anche: Gomorra Le Origini: Teaser Trailer | Napoli 1977 da Gennaio su Sky ?? Leggi anche: Inquinanti nei fiumi di Milano: la situazione fotografata da Arpa Lombardia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Da Gomorra a Spina, la Napoli fotografata da Mario Spada - Fino all’11 gennaio una proiezione e una mostra con vent’anni di scatti: “Amo e odio questa città” ... napolitoday.it Gomorra - Le Origini: la nuova serie Sky che esplora Napoli negli anni '70 - Scena 528 due, il set è invaso dalle pecore, tra carcasse di macchine, pareti scrostate, prati e casupole basse nella luce accecante di Napoli, o meglio di San Giovanni a Teduccio, persino l'odore che ... quotidiano.net Gomorra - Le origini: cosa aspettarci dalla serie prequel, direttamente dal set - Una giornata a Napoli, insieme allo scenografo Fabrizio D'Arpino e alla costumista Olivia Bellini, che ci hanno mostrato in anteprima come lo show si differenzia dalla serie originale. movieplayer.it Non perdere la proiezione in anteprima dei primi due episodi di "Gomorra - Le Origini" 9 gennaio 2026 | The Space Cinema - Napoli Sono ora disponibili nuovi biglietti. Con voi in sala ci saranno anche @damoremarco, il cast e i protagonisti di "Gomorra - - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.