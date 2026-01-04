Da Empoli, un talento si sta affermando nel cinema europeo. Il film tratto dal romanzo di Giuliano Da Empoli,

Firenze, 4 gennaio 2026 – Tra qualche settimana uscirà anche in Italia il film tratto dal romanzo di Giuliano Da Empoli, “ Il mago del Cremlino ”, regia di Olivier Assayas e sceneggiatura dello stesso Assayas con Emmanuel Carrère, con Jude Law nei panni di Vladimir Putin e Paul Dano in quelli dell’oligarca dietro l’ascesa del dittatore russo (a Firenze abbiamo potuto vederlo in anteprima grazie al Festival del Cinema Francese). Ma se c’è un mago di cui non si parla abbastanza, almeno in Italia, beh, quello è proprio Da Empoli. Che in Francia ha costruito la propria fortuna editoriale e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da Empoli, il “mago” che brilla in Francia.

