Da ‘Ballando con le Stelle’ al tetto del mondo | il 14enne Alex campione di bachata

Il 14enne Alex Palumbo, ballerino di Salvaterra di Casalgrande, ha conquistato il titolo di campione del mondo di bachata ai Campionati Internazionali di danza sportiva a Istanbul. Con questa vittoria, si conferma tra i giovani talenti più promettenti nel panorama della danza, dimostrando dedizione e passione. Un risultato che segna un importante traguardo nella sua giovane carriera, portando il nome di Reggio Emilia a livello internazionale.

Reggio Emilia, 4 gennaio 2025 – A soli 14 anni è un’altra volta campione del mondo. Il ballerino Alex Palumbo, classe 2011 di Salvaterra di Casalgrande, è salito sul gradino più alto del podio ai Campionati del Mondo di danza sportiva, che si sono svolti a Istanbul, in Turchia. Due i metalli preziosi messi al collo per Palumbo: oltre a confermarsi campione mondiale di salsa, questa volta Alex è stato il migliore al mondo anche nella bachata, laureandosi campione, in entrambe le discipline, nella categoria junior. Alex Palumbo ha iniziato a studiare danza all’età di tre anni presso il centro Happy Dance di Casalgrande condotto dai direttori artistici Marianna Punta e Francesco Palumbo, genitori di Alex. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

