Curiosità il Concerto di Natale del Coro diocesano riscalda la domenica a San Demetrio
Il Concerto di Natale del Coro diocesano di Salerno si terrà questa sera alle 20 presso la Parrocchia San Demetrio Martire. Un evento che contribuisce a mantenere viva l’atmosfera natalizia nella città, offrendo un momento di musica e riflessione per la comunità locale. L’appuntamento rappresenta una tradizione che accompagna le festività, riscaldando i cuori e rafforzando il senso di condivisione.
Il Natale "continua a respirarsi" nell'aria e attraverso la musica: questa sera, alle ore 20, presso la Parrocchia San Demetrio Martire di Salerno, infatti, è in programma il "Concerto di Natale" del Coro della Diocesi di Salerno. I brani più belli, dunque, avvolgeranno il pubblico per iniziare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
