Curiosità il Concerto di Natale del Coro diocesano riscalda la domenica a San Demetrio

Il Concerto di Natale del Coro diocesano di Salerno si terrà questa sera alle 20 presso la Parrocchia San Demetrio Martire. Un evento che contribuisce a mantenere viva l’atmosfera natalizia nella città, offrendo un momento di musica e riflessione per la comunità locale. L’appuntamento rappresenta una tradizione che accompagna le festività, riscaldando i cuori e rafforzando il senso di condivisione.

